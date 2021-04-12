Глава МИД Ирана обвинил Израиль в причастности к инциденту на объекте в Натанзе

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль причастен к произошедшей в воскресенье аварии на ядерном объекте в Натанзе, задачей которой был срыв переговоров по ядерной сделке. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций [в отношении Тегерана] и сегодня думают, что добились своей цели", - сказал он, отвечая на вопрос про инцидент в Натанзе. Дипломат добавил, что "ответом Израилю будет еще больший прогресс [Ирана] в ядерной сфере". Слова политика приводит агентство ИРНА.

Зариф добавил, что "элите и народу [Ирана] нужно быть внимательными, чтобы не попасть в хитрую ловушку, созданную израильскими властями".

Иранская сторона отомстит Израилю за организацию атаки на атомный объект в Натанзе. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Ответом Ирана станет месть израильскому режиму в соответствующее время", - сказал он. По словам дипломата, "на ядерном объекте в Натанзе не было нанесено никакого вреда ни людям, ни окружающей среде, но это могло привести к катастрофе, которая является преступлением против человечности".