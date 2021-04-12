Экс-глава НАСА рассказал, как полет Гагарина испугал и привел его в восторг
11:05 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новость о полете в космос Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года воспринималась в США с тревогой, поскольку Москва обошла Вашингтон в космической гонке, однако не было никаких сомнений, что произошло поистине историческое событие. Такими воспоминаниями в интервью ТАСС поделился экс- директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (с 2009 по 2017 год) Чарльз Болден.
"Я очень хорошо помню [этот день]", - рассказал Болден, который в 1961 году был еще подростком. "У меня не было никаких сомнений в том, что произошло нечто очень значительное. В то время я еще учился в школе, так что у меня, я думаю, не было того глобального взгляда на вещи, который <...> есть сейчас, но я знал, что это было действительно значительное [событие]", - добавил он.
"Меня, как обыкновенного американца, это немного напугало, потому что в очередной раз нас обыграла страна, которая была нашим заклятым врагом в холодной войне", - признался Болден. "Так что, с одной стороны, я был в восторге и был воодушевлен, но я также немного опасался и был несколько испуган тем, что Советский Союз сделал то, что мы пытались сделать, но не смогли", - пояснил экс-глава НАСА.
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