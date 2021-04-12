В связи с улучшением ситуации с коронавирусом под Тюменью закрывается первый в России обсерватор
12:00 12.04.2021 Источник: Интерфакс
В связи с улучшением эпидситуации по коронавирусу обсерватор "Градостроитель", открытый в феврале прошлого года в окрестностях Тюмени, закрывается, сообщает в понедельник региональный оперштаб.
По данным оперштаба, к 11 апреля все пациенты моногоспиталя на базе "Градостроителя" завершили лечение. В течение недели учреждение будет закрыто на санобработку, чтобы вернуться к работе по основному профилю.
"Градостроитель" является лечебно-реабилитационным центром. Основное направление деятельности - реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний", - отмечается в сообщении.
Сейчас сюда будут направлять на реабилитацию пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию.
В Тюменской области в настоящее время продолжает работать девять моногоспиталей, рассчитанных на 1 тыс. коек. Свободный коечный фонд сохраняется на уровне 20%.
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