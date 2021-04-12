0
0
107
НОВОСТИ

В связи с улучшением ситуации с коронавирусом под Тюменью закрывается первый в России обсерватор

12:00 12.04.2021 Источник: Интерфакс

В связи с улучшением эпидситуации по коронавирусу обсерватор "Градостроитель", открытый в феврале прошлого года в окрестностях Тюмени, закрывается, сообщает в понедельник региональный оперштаб.

По данным оперштаба, к 11 апреля все пациенты моногоспиталя на базе "Градостроителя" завершили лечение. В течение недели учреждение будет закрыто на санобработку, чтобы вернуться к работе по основному профилю.

"Градостроитель" является лечебно-реабилитационным центром. Основное направление деятельности - реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний", - отмечается в сообщении.

Сейчас сюда будут направлять на реабилитацию пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию.

В Тюменской области в настоящее время продолжает работать девять моногоспиталей, рассчитанных на 1 тыс. коек. Свободный коечный фонд сохраняется на уровне 20%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 12.04.2021
США передадут Литве противотанковые гранатометы на сумму $10 млн
0
20
19:00 11.04.2021
Северная Корея построила подлодку водоизмещением 3 тыс тонн - разведка
0
123
13:30 10.04.2021
Шойгу заслушал доклады о проведении выставки в технополисе "ЭРА"
0
290
13:00 10.04.2021
В армии РФ будет создано первое подразделение с ударными роботами - МО РФ
0
288
12:30 10.04.2021
В войска в ближайшее время поступит новая партия из 20 роботов "Уран-9"
0
267
10:30 10.04.2021
Шойгу поручил повысить защиту от радиации для военных роботов
0
262
09:30 10.04.2021
В РФ разрабатывается новейший тяжёлый робот разминирования
0
288
09:10 10.04.2021
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по боевым роботами
0
261
12:20 09.04.2021
В ВС РФ будет расширена линейка военных роботов - Шойгу
0
280
11:05 09.04.2021
РФ не станет снижать финансирование военных вслед за США - комитет обороны ГД
0
280

Возврат к списку