В России выявили 8 320 заразившихся коронавирусом за сутки
11:20 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 320, до 4 649 710. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 6 656. Всего уже выздоровели 4 272 165 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,9% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 277 против 337 днем ранее, это минимальный показатель с 9 ноября. Всего от инфекции умерли 103 263 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,22%, следует из данных штаба.
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