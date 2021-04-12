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НОВОСТИ

Пескову не известно о запросах Киева на разговор Путина с Зеленским

12:05 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о запросах в последние дни со стороны Киева на разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Нет, за последние дни я никаких запросов не видел. Мне не известно о том, чтобы были за последние дни какие-то запросы [на этот счет]", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, получала ли Москва запрос из Киева на разговор Путина с Зеленским.

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