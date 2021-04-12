Решения о закрытии или ограничении авиасообщения РФ с Турцией нет - источник

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решения о закрытии или ограничении авиасообщения РФ с Турцией на данный момент нет. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к членам оперштаба. По его словам, заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом по этому вопросу сегодня в очном или заочном формате не назначено.

"На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет. Заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме сегодня не назначено", - сказал он.