Решения о закрытии или ограничении авиасообщения РФ с Турцией нет - источник
13:00 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решения о закрытии или ограничении авиасообщения РФ с Турцией на данный момент нет. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к членам оперштаба. По его словам, заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом по этому вопросу сегодня в очном или заочном формате не назначено.
"На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет. Заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме сегодня не назначено", - сказал он.
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