Порядка 85% взрослого населения России доверяет государственным цифровым сервисам - ВШЭ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 85% взрослого населения России в возрасте от 18 до 75 лет доверяют цифровым сервисам, которые созданы на порталах "Госуслуг", многофункциональных центров, Федеральной налоговой службы России (ФНС) и ГИБДД. Об этом говорится в исследовании "Оценка цифровой готовности населения России", которое было подготовлено экспертами Высшей школы экономики к предстоящей Апрельской международной конференции.

"85% взрослого населения России (18-75 лет) доверяет цифровым сервисам государства, созданным на порталах госуслуг, МФЦ, ФНС России, ГИБДД. Такой же высокий уровень доверия был выявлен в отношении денежных переводов онлайн (84,5%) и цифровых сервисов для приобретения товаров и услуг (70,5%). Поэтому высокий кредит цифрового доверия населения, по нашему мнению, может стать драйвером не только цифровой трансформации государственного сектора в России, но и социально-экономического роста страны в целом", - говорится в исследовании.

Отмечается, что в рамках исследования было доказано, что чем выше уровень цифрового доверия, тем чаще человек использует цифровые сервисы и технологии. И чем чаще человек обращается к привычным ему онлайн сервисам, тем скорее он будет готов и к использованию вновь создаваемых.

По данным экспертов, чтобы сервис был востребован, он должен одновременно удовлетворять следующим базовым требованиям: быть надежным, удобным для использования, гарантировать достоверность и безопасность данных, обеспечивать применимость электронного результата и возможность оспаривания данных. "Необходимо системно трансформировать основной вектор государственной политики в области цифровой экономики в сторону стимулирования перехода бизнеса к цифровым технологиям, расширению возможностей предоставления публичных электронных услуг на основе государственно-частных партнерств при сохранении общественного доверия в цифровой среде на высоком уровне", - считают в Высшей школе экономики.

Помимо этого эксперты сообщают, что лимит цифрового доверия населения может быть исчерпан вследствие целого ряда причин: сбоев в ИТ-системе, ошибок в учетных системах, манипулирования данными и другое. Поэтому для дальнейшего укрепления цифрового доверия россиян критически важно выработать единую для государства, бизнеса и общества стратегию по обеспечению безопасности внедрения и использования цифровых сервисов и технологий, включая технологические, организационно-правовые и морально- этические аспекты. В исследовании отмечается, что принципиально важно, чтобы каждый гражданин имел возможность отслеживать и контролировать, как государство и бизнес используют его персональные данные, от медицинских сведений до административных данных.