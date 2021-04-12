Президиум ХДС выступил в поддержку Лашета как кандидата в канцлеры от консерваторов - ТВ
13:20 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президиум германского Христианско-демократического союза (ХДС) большинством голосов поддержал выдвижение лидера партии Армина Лашета единым кандидатом в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС. Об этом сообщил в понедельник телеканал Эн-тэ-фау со ссылкой на премьер-министра Гессена Фолькера Буфье. Заседание президиума прошло ранее в понедельник в Берлине.
В блоке ХДС/ХСС возникла в некоторой степени тупиковая ситуация. В воскресенье лидер "сестринской" партии - Христианско-социального союза - Маркус Зёдер официально объявил о готовности возглавить список от консерваторов на выборах в Бундестаг при условии согласия со стороны ХДС. При этом многие христианские демократы поддерживают именно его кандидатуру. В частности, о своей поддержке Зёдера объявило берлинское отделение ХДС. Все происходит на фоне стремительного падения популярности Лашета - как среди однопартийцев, так и граждан ФРГ.
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