ЕГЭ в 2021 году пройдет по единому расписанию по всей стране - Рособрнадзор

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в текущем году планируется провести по единому расписанию по всей России, исключений для регионов, где наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом, не будет, заявили ТАСС в понедельник в пресс-службе Рособрнадзора.

"Перенос сроков ЕГЭ для Москвы не обсуждается. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны. Экзамены будут организованы с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором", - сообщили в пресс-службе.