Российские космонавты уже не едят пищу из тюбиков
14:12 12.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Космонавты отказались от еды в тюбиках. Вместо этого на МКС поставляют консервы и сублимированные продукты.
Лётчик-космонавт Максим Сураев в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что остались только тюбики с мёдом и кетчупом.
«По поводу тюбиков — это уже фейковая история. В тюбиках сейчас только мёд и кетчуп. На станции две категории еды сейчас. Это сублиматы, грубо говоря, как «Доширак». Сублимируют сок, лапшу, борщ — выпаривают жидкость, нужно залить кипятком и подождать пять минут. Вторая категория — это консервы. Это мясо, каша, цыплята».
Сураев отметил, что космонавты ограничены в потреблении калорий, чтобы сохранять форму и не набрать лишние килограммы в условиях невесомости.
«Дневной рацион космонавта — 3 тысячи или 3,5 тысячи калорий. В невесомости человек тратит меньше энергии, чем на Земле. Если потреблять больше нормы, привезёшь лишние килограммы. Нужно ограничивать себя. Каждый космонавт занимается спортом — 2 или 2,5 часа в день».
Ранее Сбербанк подчитал стоимость недельного рациона космонавта. Он обойдётся в 5 283 рубля. В современное меню российских космонавтов на МКС входит около 330 наименований.
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