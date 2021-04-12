Российские космонавты уже не едят пищу из тюбиков

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Космонавты отказались от еды в тюбиках. Вместо этого на МКС поставляют консервы и сублимированные продукты.

Лётчик-космонавт Максим Сураев в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что остались только тюбики с мёдом и кетчупом.

«По поводу тюбиков — это уже фейковая история. В тюбиках сейчас только мёд и кетчуп. На станции две категории еды сейчас. Это сублиматы, грубо говоря, как «Доширак». Сублимируют сок, лапшу, борщ — выпаривают жидкость, нужно залить кипятком и подождать пять минут. Вторая категория — это консервы. Это мясо, каша, цыплята».

Сураев отметил, что космонавты ограничены в потреблении калорий, чтобы сохранять форму и не набрать лишние килограммы в условиях невесомости.

«Дневной рацион космонавта — 3 тысячи или 3,5 тысячи калорий. В невесомости человек тратит меньше энергии, чем на Земле. Если потреблять больше нормы, привезёшь лишние килограммы. Нужно ограничивать себя. Каждый космонавт занимается спортом — 2 или 2,5 часа в день».

Ранее Сбербанк подчитал стоимость недельного рациона космонавта. Он обойдётся в 5 283 рубля. В современное меню российских космонавтов на МКС входит около 330 наименований.