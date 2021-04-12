0
0
0
НОВОСТИ

Российские космонавты уже не едят пищу из тюбиков

14:12 12.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Космонавты отказались от еды в тюбиках. Вместо этого на МКС поставляют консервы и сублимированные продукты.

Лётчик-космонавт Максим Сураев в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что остались только тюбики с мёдом и кетчупом.

«По поводу тюбиков — это уже фейковая история. В тюбиках сейчас только мёд и кетчуп. На станции две категории еды сейчас. Это сублиматы, грубо говоря, как «Доширак». Сублимируют сок, лапшу, борщ — выпаривают жидкость, нужно залить кипятком и подождать пять минут. Вторая категория — это консервы. Это мясо, каша, цыплята».

Сураев отметил, что космонавты ограничены в потреблении калорий, чтобы сохранять форму и не набрать лишние килограммы в условиях невесомости.

«Дневной рацион космонавта — 3 тысячи или 3,5 тысячи калорий. В невесомости человек тратит меньше энергии, чем на Земле. Если потреблять больше нормы, привезёшь лишние килограммы. Нужно ограничивать себя. Каждый космонавт занимается спортом — 2 или 2,5 часа в день».

Ранее Сбербанк подчитал стоимость недельного рациона космонавта. Он обойдётся в 5 283 рубля. В современное меню российских космонавтов на МКС входит около 330 наименований.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 12.04.2021
Песков не подтвердил информацию о планах сделать дни между майскими праздниками нерабочими
0
73
13:32 12.04.2021
ЕГЭ в 2021 году пройдет по единому расписанию по всей стране - Рособрнадзор
0
120
13:20 12.04.2021
Президиум ХДС выступил в поддержку Лашета как кандидата в канцлеры от консерваторов - ТВ
0
141
13:05 12.04.2021
Порядка 85% взрослого населения России доверяет государственным цифровым сервисам - ВШЭ
0
155
13:00 12.04.2021
Решения о закрытии или ограничении авиасообщения РФ с Турцией нет - источник
0
155
12:32 12.04.2021
США передадут Литве противотанковые гранатометы на сумму $10 млн
0
202
12:31 12.04.2021
SberPortal получил "Оскар в мире дизайна" - премию Red Dot Award
0
174
12:20 12.04.2021
Белый дом приостановил создание комиссии по надзору за полицией - Politico
0
200
12:05 12.04.2021
Пескову не известно о запросах Киева на разговор Путина с Зеленским
0
196
12:00 12.04.2021
В связи с улучшением ситуации с коронавирусом под Тюменью закрывается первый в России обсерватор
0
192

Возврат к списку