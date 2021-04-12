Пожарный погиб при пожаре в здании Невской мануфактуры в Петербурге - источник

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарный погиб при тушении крупного пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт- Петербурге. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"При тушении пожара погиб один пожарный. Ранее с ним была утрачена связь", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что звено газодымозащитной службы проводило разведку в здании. "Их отрезало огнем, двое из них госпитализированы. Третий погиб", - сказал источник. Он уточнил, что у пострадавших пожарных ожоги 40-50% поверхности тела.

Информация о пожаре поступила в 12:35 мск. В данный момент площадь пожара составят 4 тыс. кв. метров. Пожару присвоен максимальный (пятый) ранг сложности. Из здания эвакуированы 40 человек, из них двое пострадали и доставлены в больницу. По данным источника ТАСС, при тушении пострадали двое пожарных.

Тушение пожара осложняет сильный ветер, а также быстрое распространение огня по деревянным перекрытиям. На месте пожара работает лаборатория ГУ МЧС России по замерам ПДК. Комплекс построек Невской мануфактуры является объектом культурного наследия регионального значения. Временем основания построек значится вторая половина XIX века. Сейчас в здании расположен бизнес-центр.