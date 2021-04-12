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Во Владикавказе задержан мужчина, удерживавший в магазине 11 человек

19:20 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали во Владикавказе мужчину, который ворвался в магазин и удерживал там 11 человек, в том числе несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия - Алания.

"Сегодня днем в дежурную часть УМВД России по городу Владикавказу поступило сообщение о захвате заложников в одном из магазинов на улице Куйбышева. На место происшествия незамедлительно прибыли руководители МВД по РСО - Алания, сотрудники полиции и других правоохранительных структур. Прилегающая территория была оцеплена в целях обеспечения безопасности граждан.

По имеющимся сведениям, мужчина удерживал в помещении 11 человек - сотрудников магазина и покупателей, двое из которых несовершеннолетние. "В результате слаженных профессиональных действий подозреваемый обезврежен и задержан сотрудниками республиканского МВД, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

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