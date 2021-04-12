Во Владикавказе задержан мужчина, удерживавший в магазине 11 человек
19:20 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские задержали во Владикавказе мужчину, который ворвался в магазин и удерживал там 11 человек, в том числе несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия - Алания.
"Сегодня днем в дежурную часть УМВД России по городу Владикавказу поступило сообщение о захвате заложников в одном из магазинов на улице Куйбышева. На место происшествия незамедлительно прибыли руководители МВД по РСО - Алания, сотрудники полиции и других правоохранительных структур. Прилегающая территория была оцеплена в целях обеспечения безопасности граждан.
По имеющимся сведениям, мужчина удерживал в помещении 11 человек - сотрудников магазина и покупателей, двое из которых несовершеннолетние. "В результате слаженных профессиональных действий подозреваемый обезврежен и задержан сотрудниками республиканского МВД, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 20:40 12.04.2021
- Путин предложил увеличить оклады космонавтов
- 20:00 12.04.2021
- Россия ограничивает авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня
- 18:40 12.04.2021
- Огонь перекинулся с горящей мануфактуры в Петербурге на стоящее рядом здание
- 18:00 12.04.2021
- СМИ сообщили о дефиците сахара в ряде российских регионов
- 17:32 12.04.2021
- Делегация РФ будет участвовать в сессии ПАСЕ в апреле дистанционно - Толстой
- 17:12 12.04.2021
- ЕС продлил санкции против Ирана по нарушению прав человека
- 17:00 12.04.2021
- Кровля горящей мануфактуры в Петербурге рухнула на площади 10 тыс. кв. метров - ГУ МЧС
- 16:52 12.04.2021
- Ректор РХТУ: Иду в Госдуму, чтобы исправлять ошибки в развитии медицины, образования и науки
- 16:32 12.04.2021
- Посещение кафе и магазинов с животными предложили запретить
- 16:12 12.04.2021
- Журналистам, работающим на освещении послания федеральному собранию, придется сдать два теста на коронавирус
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать