Россия ограничивает авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня
20:00 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник на брифинге в Доме правительства сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года до 1 июня сего года. За исключением направлений, необходимых для участия акционерного общества "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции <...>, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю: Москва - Стамбул, Стамбул - Москва", - сказала Голикова.
Российским туроператорам рекомендуется приостановить деятельность по продаже туров для путешествий в Турцию с 15 апреля по 1 июня, также сообщила Татьяна Голикова.
"Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристического продукта на территорию Турецкой Республики с территории Российской Федерации в этот же период (с 15 апреля по 1 июня - прим. ТАСС)", - сказала она.
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