Россия ограничивает авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник на брифинге в Доме правительства сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года до 1 июня сего года. За исключением направлений, необходимых для участия акционерного общества "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции <...>, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю: Москва - Стамбул, Стамбул - Москва", - сказала Голикова.

Российским туроператорам рекомендуется приостановить деятельность по продаже туров для путешествий в Турцию с 15 апреля по 1 июня, также сообщила Татьяна Голикова.

"Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристического продукта на территорию Турецкой Республики с территории Российской Федерации в этот же период (с 15 апреля по 1 июня - прим. ТАСС)", - сказала она.