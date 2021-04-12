Путин предложил увеличить оклады космонавтов

20:40 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин предложил повысить должностные оклады для побывавших на орбите космонавтов на 50%, а для тех, кто только готовятся к первому полету - на 70%.

"Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос, кто уже занимает заметные позиции в отряде космонавтов, и на 70% для тех, кто еще не летал, и готовится стать космонавтов в прямом смысле этого слова", - сказал глава государства на совещании о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности в понедельник.