Путин предложил увеличить оклады космонавтов
20:40 12.04.2021 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин предложил повысить должностные оклады для побывавших на орбите космонавтов на 50%, а для тех, кто только готовятся к первому полету - на 70%.
"Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос, кто уже занимает заметные позиции в отряде космонавтов, и на 70% для тех, кто еще не летал, и готовится стать космонавтов в прямом смысле этого слова", - сказал глава государства на совещании о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности в понедельник.
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