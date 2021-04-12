Справороссы внесут в Госдуму законопроект о безусловном базовом доходе для малоимущих
21:20 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты фракция "Справедливая Россия" до конца весенней сессии внесут в Госдуму законопроект о выплате безусловного базового дохода для малоимущих граждан. Об этом в понедельник сообщил журналистам лидер справороссов Сергей Миронов.
"Законопроект находится в разработке. Мы актуализируем наши предложения примерно пяти-шестилетней давности. Именно в этом созыве Госдумы мы такой законопроект внесем", - сказал депутат, уточнив, что документ пока не направляли в правительство РФ для получения заключения.
По словам Миронова, речь идет не о новом налоге, а о перераспределении налоговых поступлений от продажи углеводородного сырья за счет изменения бюджетного правила. "Часть денег, которые сегодня идут в Фонд национального благосостояния, мы планируем направлять на персональные счета граждан", - пояснил он.
По мнению справоросса, в перспективе такие выплаты должны получать все россияне вне зависимости от размера дохода. "Мы предлагаем поэтапный подход. Мы хотим, чтобы все граждане имели такое право, но начнем с малоимущих. Деньги надо считать", - отметил Миронов.
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