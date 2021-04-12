Глава Минздрава Турции сообщил, что страна переживает самый тяжелый период пандемии
22:40 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в понедельник, что республика переживает самый тяжелый период пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в понедельник журналистам на пресс-конференции в Анкаре.
"Мы переживаемый самый тяжелый период пандемии. Не менее 80% населения Турции живет в городах с очень высоким риском заболевания коронавирусом. При этом 85% новых случаев заражения коронавирусом в Турции приходится на британский штамм", - сказал он.
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