Глава Минздрава Турции сообщил, что страна переживает самый тяжелый период пандемии

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в понедельник, что республика переживает самый тяжелый период пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в понедельник журналистам на пресс-конференции в Анкаре.

"Мы переживаемый самый тяжелый период пандемии. Не менее 80% населения Турции живет в городах с очень высоким риском заболевания коронавирусом. При этом 85% новых случаев заражения коронавирусом в Турции приходится на британский штамм", - сказал он.