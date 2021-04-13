Тренд на повышение средней температуры в России будет нарастать, заявили в Росгидромете

09:32 Источник: РБК

Темпы прироста температуры в рамках климатических изменений в России выше, чем средние значения по миру, сообщил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов, передает «РИА Новости». Он пояснил, что Росгидромет подготовил ежегодный доклад о состоянии климата в России. Согласно докладу, с 1970-х годов в стране обновились оценки скорости изменения климата, которые говорят о нарастании изменений.

Катцов пояснил, что прирост температуры за последние десять лет в России составил 0,51 градуса, тогда как среднемировой показатель прироста находится на уровне 0,18 градуса.

При этом ученый напомнил, что зафиксированные изменения могут быть частью собственных колебаний климата, однако, по его словам, «существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать». РБК