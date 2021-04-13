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В России выявили 8 173 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 173, это минимум с 28 сентября. Общее количество инфицированных увеличилось до 4 657 883, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 611. Всего уже выздоровели 4 281 776 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 338 против 277 днем ранее. Всего от инфекции умер 103 601 пациент. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,22%, следует из данных штаба.

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