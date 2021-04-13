Около 500 тыс. организованных туристов не смогут улететь в Турцию и Танзанию - РСТ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 500 тыс. организованных туристов не смогут отправиться в Турцию и Танзанию из-за ограничения авиасообщения, сообщил на онлайн пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"Сейчас, по нашим данным, в Турцию и Танзанию где-то до 1 июня не смогут путешествовать порядка 500 тыс. человек", - сказал он.

Около 30 тыс. российских туристов находится в Турции, сообщил также Андрей Игнатьев.

"Около 30 тыс. человек находится в Турции, по нашей оценке", - сказал он.