Около 500 тыс. организованных туристов не смогут улететь в Турцию и Танзанию - РСТ
12:05 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 500 тыс. организованных туристов не смогут отправиться в Турцию и Танзанию из-за ограничения авиасообщения, сообщил на онлайн пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
"Сейчас, по нашим данным, в Турцию и Танзанию где-то до 1 июня не смогут путешествовать порядка 500 тыс. человек", - сказал он.
Около 30 тыс. российских туристов находится в Турции, сообщил также Андрей Игнатьев.
"Около 30 тыс. человек находится в Турции, по нашей оценке", - сказал он.
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