Киев не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий - глава МИД Украины
13:00 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не намерена воевать и нацелена на дипломатическое решение конфликта в Донбассе. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий", - заверил он.
Кулеба добавил, что Украина привержена решать ситуацию в Донбассе дипломатическим путем, но не будет терять бдительности в случае, если "начнется виток насилия".
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