Киев не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий - глава МИД Украины

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не намерена воевать и нацелена на дипломатическое решение конфликта в Донбассе. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий", - заверил он.

Кулеба добавил, что Украина привержена решать ситуацию в Донбассе дипломатическим путем, но не будет терять бдительности в случае, если "начнется виток насилия".