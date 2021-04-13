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Геннадий Онищенко призвал россиян не спонсировать поездками в Турцию конфликт в Донбассе

13:05 13.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Онищенко призвал россиян не спонсировать поездками в Турцию конфликт в Донбассе. Ранее бывший главный санитарный врач рекомендовал не посещать эту страну из-за плохой эпидемической обстановки.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Геннадий Онищенко подчеркнул, что помимо коронавируса есть вторая — политическая причина отказаться от посещения Турции. Парламентарий пояснил, что это государство имеет военные контракты с Украиной, поэтому деньги российских туристов пойдут на производство боевой техники.

«Буквально позавчера господин Эрдоган, встречаясь с лицедеем [Владимиром Зеленским прим. — ГМ], который сейчас на несколько лет подрядился играть роль президента Украины, до этого он играл в КВН, он заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма. Этот лицедей обещает, что не сегодня завтра начнёт войну с Россией и пойдёт на Донбасс. Украина договаривается с турками, чтобы они продавали им беспилотники. Если эти беспилотники попадут на линию соприкосновения в Донбассе, начнётся настоящая беда. Будут уже не просто стрелять тяжёлой артиллерией не пойми куда, это беспилотники, которые будут летать и бомбить больницы, школы, детские дошкольные учреждения. Вопрос к нашим гражданам: если уж вы не хотите беречь своё здоровье, то, пожалуйста, не отдавайте свои деньги на то, чтобы Турция делала из них беспилотники и бомбила наших сограждан. Сегодня в Донбассе живёт порядка 300 тысяч граждан России».

Накануне власти России объявили о приостановке авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с COVID-19. С начала месяца число выявленных за сутки заразившихся коронавирусом в этой стране бьёт рекорды.

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