Ответ Ирана на диверсию в Натанзе произойдет на территории агрессора - правительство
14:32 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ответ иранской стороны на диверсию на ядерном объекте в Натанзе произойдет на территории страны-агрессора. Об этом заявил во вторник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
"Прежде всего, мы оставляем за собой право действий в отношении организаторов, исполнителей и их покровителей, и это наказание будет приведено в исполнение. Целью нашего ответа будет территория агрессора", - цитирует его агентство ИСНА.
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