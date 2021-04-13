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Ответ Ирана на диверсию в Натанзе произойдет на территории агрессора - правительство

14:32 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответ иранской стороны на диверсию на ядерном объекте в Натанзе произойдет на территории страны-агрессора. Об этом заявил во вторник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Прежде всего, мы оставляем за собой право действий в отношении организаторов, исполнителей и их покровителей, и это наказание будет приведено в исполнение. Целью нашего ответа будет территория агрессора", - цитирует его агентство ИСНА.

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