МИД Армении назвал античеловеческим шагом открытие в Баку парка военных трофеев
15:12 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Армении назвало открытие в Баку парка военных трофеев античеловеческим шагом, направленным на публичное унижение памяти жертв войны.
"12 апреля при участии президента Азербайджана в Баку открылся "парк", посвященный войне в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС), где наряду с армянской военной техникой выставлены манекены служащих армянских вооруженных сил, личные вещи солдат. <...> Данная акция направлена на публичное унижение памяти жертв войны, пропавших без вести и заключенных, нарушает права и достоинство их семей. Такое античеловеческое поведение высшего руководства Азербайджана красноречивее любого заявления или пиар-акции о мире, толерантности, мультикультурализме", - говорится в заявлении МИД Армении, распространенном во вторник.
"Подобные шаги показывают, насколько далеко руководство Азербайджана от собственных декларативных заявлений о постконфликтной ситуации, региональном мире и примирении", - добавили в армянском внешнеполитическом ведомстве.
В понедельник в Баку открылся парк военных трофеев, где представлены образцы техники армянской стороны, захваченной в ходе боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, а также воссозданы инженерно- укрепительные сооружения.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, положившее конец боевым действиям. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а на линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.
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