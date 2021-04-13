Воду с аварийной АЭС «Фукусима» сбросят в океан
16:12 13.04.2021 Источник: Газета.Ru
Власти Японии решили вылить в океан воду с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» после ее очистки. Данное решение было принято на заседании глав министерств и ведомств во главе с премьер-министром страны Есихидэ Сугой, передает агентство Kyodo.
Как сообщается, вода, которая была использована для охлаждения реакторов и в данный момент хранится в резервуарах на территории станции, перед сбросом подвергнется тщательной очистке от радиоактивных элементов, в том числе трития.
Затем, если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже международных и национальных стандартов, эта вода будет сброшена в океан.
Как уточняет японская телерадиокомпания NHK, в настоящее время в стальных баках на «Фукусиме-1» скопилось более 1,25 млн тонн воды.
Ожидается, что на подготовку к сбросу в океан воды уйдет примерно два года. В течение этого времени подготовят и проверят дополнительное оборудование, выполнят соответствующие работы. Газета.Ru
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