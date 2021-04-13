Главным редактором агентства Рейтер впервые за 170 лет назначена женщина
16:32 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Алессандра Галлони назначена главным редактором Рейтер, что делает ее первой женщиной во главе этого новостного агентства за его 170-летнюю историю. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении агентства.
Родившаяся в Риме Галлони сменит на этом посту американского журналиста Стивена Адлера, который после десяти лет на посту главного редактора уходит в этом году на пенсию. Под руководством 47-летней Галлони будут почти 2,5 тыс. журналистов по всему миру.
За плечами выпускницы Гарварда и Лондонской школы экономики 13 лет работы в газете "Уолл-стрит джорнэл": сначала в качестве бизнес-корреспондента в Лондоне, затем - политического и экономического корреспондента в Риме и Париже и, наконец, главы южноевропейского бюро.
В 2013 году Галлони перешла в "Томсон - Рейтер", где вначале была редактором по уже хорошо знакомому ей региону Южной Европы и одновременно колумнистом по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью. После этого она стала главным редактором мировых новостей.
Занимая эту должность, в 2016 году она приняла участие в организованной по инициативе ТАСС встрече руководителей мировых агентств с президентом России Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума.
Галлони - обладательница многих журналистских наград, в том числа американской U.S. Overseas Press Club Award и британской British Journalism Award.
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