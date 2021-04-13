Генсек НАТО не ответил, сможет ли Киев вступить в альянс, не контролируя своей территории

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на прямой вопрос, сможет ли Украина вступить в альянс, не контролируя часть своей территории. Такой вопрос был задан ему во вторник на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Только 30 стран НАТО могут принимать это решение, и у России нет никакого права вето в этом вопросе", - сказал Столтенберг в ответ.