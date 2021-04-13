Навальный переведен из медсанчасти в отряд колонии в связи с улучшением здоровья - УФСИН

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Алексей Навальный, отбывающий срок по уголовному делу "Ив Роше", переведен из медсанчасти в отряд колонии в связи с улучшением здоровья. Об этом во вторник сообщили в УФСИН по Владимирской области в ответ на запрос ТАСС.

"С 5 по 9 апреля осужденный А. Навальный находился в медико-санитарной части ИК-2 по Владимирской области под постоянным наблюдением медицинских работников. 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья осужденный был переведен обратно в отряд", - уточнили в управлении.

По данным ведомства, исследования не подтвердили у Навального туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное.

В ведомстве также отметили, что питание осужденных организовано согласно требованиям действующего законодательства.

5 апреля Навальный, отбывающий срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, переведен в медсанчасть с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации. После этого председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что СПЧ проверит информацию о заболеваемости туберкулезом в колонии, где содержится Навальный.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. По данным адвоката, блогеру предстоит провести в колонии немногим более двух с половиной лет. Его перевели в ИК-2 в Покрове из СИЗО "Кольчугино" для отбывания наказания.