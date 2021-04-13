Госпрограмма вооружений получит на свои нужды 21-22 трлн руб - Ельчанинов
19:10 13.04.2021 Источник: Интерфакс
Государственная программа вооружения 2024-2033 годов получит финансирование в объеме не менее 21-22 трлн рублей, сообщил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов
"Мы ориентируемся на то, что финансовые показатели новой госпрограммы, несмотря на все особенности экономической ситуации в стране, в абсолютных цифрах не будут меньше. Обеспечение аналогичной госпрограммы на период 2010 - 2020 годов составляло 21,2 трлн рублей. Действующая госпрограмма (2018 - 2027 годы) - 21,7 трлн рублей. Исходя из этой динамики, ожидаем уровень новой госпрограммы вооружений на уровне не ниже 21-22 трлн рублей", - заявил Ельчанинов в интервью "Российской газете".
НОВОСТИ
- 19:23 13.04.2021
- Президенты России и США обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений - Кремль
- 19:20 13.04.2021
- Рубль немного укрепился на фоне телефонного разговора Путина и Байдена
- 19:00 13.04.2021
- Америка собирается вывести все свои войска из Афганистана к сентябрю - СМИ
- 18:47 13.04.2021
- Путин и Байден по телефону обсудили региональные и глобальные проблемы
- 18:43 13.04.2021
- Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране
- 18:40 13.04.2021
- Глава МИД Украины заявил, что в отношениях с США начался "новый день"
- 17:40 13.04.2021
- Навальный переведен из медсанчасти в отряд колонии в связи с улучшением здоровья - УФСИН
- 17:12 13.04.2021
- Генсек НАТО не ответил, сможет ли Киев вступить в альянс, не контролируя своей территории
- 17:00 13.04.2021
- Власти должны получать не "причесанные", а объективные данные о проблемах россиян - Путин
- 16:32 13.04.2021
- Главным редактором агентства Рейтер впервые за 170 лет назначена женщина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать