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В Саратовской области возобновили поиски предполагаемого места падения легкомоторного самолета - ГУ МЧС

08:10 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели возобновили в среду поиски предполагаемого места падения легкомоторного самолета в Саратовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 06:30 по местному времени (05:30 мск) поисковые работы возобновлены. Площадь обследования составляет 10 [квадратных] км островной части предполагаемого места падения и близлежащей акватории", - сообщили в пресс-службе.

По информации ГУ МЧС, во вторник поступило сообщение о предполагаемом падении легкомоторного самолета в Марксовском районе региона между населенными пунктами Подлесное и Михайловка. Для уточнения обстановки к месту выехала оперативная группа. Были задействованы беспилотная авиация и катера.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что сообщение об упавшем самолете, по предварительной информации, оказалось ложным. Он уточнил, что на месте предполагаемого крушения в Марксовском районе фрагментов воздушного судна не обнаружено.

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