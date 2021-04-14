Стало известно об увольнении пяти генералов Росгвардии

09:00 Источник: РБК

Президент Владимир Путин издал указ, в соответствии с которым были произведены изменения в руководстве Росгвардии. Документ в своем Telegram-канале опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

От занимаемых должностей были освобождены замглавы Росгвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, начальник договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов.

Тем же указом генерал Бабкин был уволен с военной службы. Помимо него такое же решение принято в отношении генерал-лейтенанта Алексея Белякова, ранее возглавлявшего главное управление связи Росгвардии, бывшего руководителя главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенанта Николая Рябчикова, экс-начальника финансово-экономического департамента генерал-лейтенанта Вячеслава Савкина.

С военной службы также был уволен экс-начальник Пермского военного института войск национальной гвардии генерал-майор Владимир Купавский. РБК