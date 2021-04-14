Участковый собирается поставить Юлию Навальную на профучет - СМИ
09:05 14.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Участковый пригрозил Юлии Навальной, супруге арестованного оппозиционера Алексея Навального, поставить ее на учет как склонную к совершению административных правонарушений. Об этом у себя в Twitter написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
«Эта мера достаточно экзотическая», пояснил «Эху Москвы» адвокат Калой Ахильгов. Но оговорился, что, по сути, это исключительно служебная информация и служебный механизм.
После возвращения с мужем из Германии, где он проходил лечение после отравления ядом «Новичок», и ареста Навального Юлия участвовала в нескольких акциях в его поддержку. Ее дважды задерживали и оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Тем временем самого Навального после ареста поставили на учет как склонного к побегу.
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