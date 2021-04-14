МИД Швеции вызвал посла России из-за информации о причастности Москвы к кибератакам на Федерацию спорта

09:32 Источник: Эхо Москвы

МИД Швеции вызвал посла России в связи с информацией, что Москва причастна к кибератакам на Федерацию спорта. По данным шведской прокуратуры, атаки имели место с декабря 2017-го по май 2018-го. В ведомстве также утверждают, что в результате произошла утечка медицинских данных шведских спортсменов. В российском МИДе все обвинения решительно отвергают. Эхо Москвы