МИД Швеции вызвал посла России из-за информации о причастности Москвы к кибератакам на Федерацию спорта
09:32 14.04.2021 Источник: Эхо Москвы
МИД Швеции вызвал посла России в связи с информацией, что Москва причастна к кибератакам на Федерацию спорта. По данным шведской прокуратуры, атаки имели место с декабря 2017-го по май 2018-го. В ведомстве также утверждают, что в результате произошла утечка медицинских данных шведских спортсменов. В российском МИДе все обвинения решительно отвергают. Эхо Москвы
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