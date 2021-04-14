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НОВОСТИ

Из Среднеуральского монастыря вывезли всех монахинь

10:00 14.04.2021

Монахини, выселенные силовиками из Среднеуральского женского монастыря, разместятся во временных местах проживания по всей России. Как сообщил URA.RU адвокат Павел Бабиков, насельники обители ответили отказом на предложение властей о заселении в санаторий «Остров сокровищ».

«Люди предложили свою помощь. Монахини временно разместятся в предоставленных благотворителями жилищах по всей России — не только в Екатеринбурге, но и в Москве, Краснодарском крае, других регионах России», — рассказал Павел Бабиков. По его словам, монастырь покинули около 200 человек, в числе которых монахини и паства экс-схиигумена отца Сергия (Романова). 

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