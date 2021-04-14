После убийства собаки священником в Мурманске завели дело

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Мурманске завели дело после убийства собаки священником. Ранее по подозрению в причастности к преступлению был уволен настоятель прихода Успенского храма в Апатитах.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Инцидент произошёл вечером 8 апреля на горнолыжном склоне горы Кукисвумчорр в Кировске. Во время тренировки детей была застрелена собака по кличке Фрося. Она была местной любимицей. Свидетели убийства указали на настоятеля прихода Успенского храма, который, по их словам, невзлюбил животное. Данные с камер видеонаблюдения подтверждили эту версию. Говорит Москва