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МИД Китая выразил решительный протест США из-за визита неофициальной делегации на Тайвань

11:00 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выступает решительно против визита неофициальной делегации США на Тайвань. Об этом в среду заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы выступаем решительно против этого", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать решение администрации президента США Джо Байдена направить на Тайвань неофициальную делегацию.

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