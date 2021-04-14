МИД Китая выразил решительный протест США из-за визита неофициальной делегации на Тайвань

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выступает решительно против визита неофициальной делегации США на Тайвань. Об этом в среду заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы выступаем решительно против этого", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать решение администрации президента США Джо Байдена направить на Тайвань неофициальную делегацию.