В южных регионах России подвергаются нападению вышки сотовой связи

12:00 Источник: Эхо Москвы

Вышки сотовой связи в южных регионах России подвергаются нападению противников сотовых сетей нового поколения. Только в одном Алагирском районе Северной Осетии неизвестные дважды сжигали обыкновенные вышки. В Дагестане жители нескольких сел митинговали против установки нового оборудования. Протесты и акции прокатились и по другим регионам, охватив такие крупные города, как Армавир и Ставрополь. Портал Кавказ.Реалии пишет о том, что причина – в страхе, проистекающем из конспирологических теории о чипировании людей и связи коронавируса с сетями 5G. Не помогают даже объяснения специалистов и уверения в том, что сети этого поколения есть только в Москве да и то в тестовом режиме. Кроме того, чем ближе человек находится к вышке, тем меньшие дозы излучения он получает. Против новшеств выступают даже весьма образованные люди, как например Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, равно как и зарубежные знаменитости – Вуди Харельсон и Джон Кьюсак.

Протесты против внедрения сетей 5G прокатились в 2020 году по всему миру, охватив Европу, США, Новую Зеландию и другие страны. Эхо Москвы