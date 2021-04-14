0
0
49
НОВОСТИ

В южных регионах России подвергаются нападению вышки сотовой связи

12:00 14.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Вышки сотовой связи в южных регионах России подвергаются нападению противников сотовых сетей нового поколения. Только в одном Алагирском районе Северной Осетии неизвестные дважды сжигали обыкновенные вышки. В Дагестане жители нескольких сел митинговали против установки нового оборудования. Протесты и акции прокатились и по другим регионам, охватив такие крупные города, как Армавир и Ставрополь. Портал Кавказ.Реалии пишет о том, что причина – в страхе, проистекающем из конспирологических теории о чипировании людей и связи коронавируса с сетями 5G. Не помогают даже объяснения специалистов и уверения в том, что сети этого поколения есть только в Москве да и то в тестовом режиме. Кроме того, чем ближе человек находится к вышке, тем меньшие дозы излучения он получает. Против новшеств выступают даже весьма образованные люди, как например Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, равно как и зарубежные знаменитости – Вуди Харельсон и Джон Кьюсак.

Протесты против внедрения сетей 5G прокатились в 2020 году по всему миру, охватив Европу, США, Новую Зеландию и другие страны.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 14.04.2021
Посла США Салливана предупредили о решительной реакции Кремля в случае принятия новых антироссийских санкций
0
11
11:58 14.04.2021
Представителей креативных индустрий приглашают пройти курс обучения в «Стартап-школе МБМ» — Сергунина
0
47
11:32 14.04.2021
В России выявили 8 326 заразившихся коронавирусом за сутки
0
108
11:29 14.04.2021
Эксперты BCG: Москва – среди лидеров по уровню развития цифровой культуры в школе
0
110
11:20 14.04.2021
Армения и РФ обсуждают возможность увеличения возможностей 102-й российской военной базы
0
135
11:19 14.04.2021
Для московских экспортеров организуют 25 международных бизнес-миссий в онлайн-формате — Сергунина
0
100
11:05 14.04.2021
У сотрудников журнала DOXA в Москве проходят обыски
0
130
11:00 14.04.2021
МИД Китая выразил решительный протест США из-за визита неофициальной делегации на Тайвань
0
126
10:32 14.04.2021
После убийства собаки священником в Мурманске завели дело
0
187
10:20 14.04.2021
США с их политикой не должны требовать от РФ предсказуемости - Захарова
0
180

Возврат к списку