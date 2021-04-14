В России выявили 8 326 заразившихся коронавирусом за сутки
11:32 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 326, до 4 666 209, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 447. Всего уже выздоровели 4 291 223 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 92% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 399 против 338 днем ранее. Всего от инфекции умерли 104 тыс. пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,23%, следует из данных штаба.
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