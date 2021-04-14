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Представителей креативных индустрий приглашают пройти курс обучения в «Стартап-школе МБМ» — Сергунина

11:58 14.04.2021

Специальная образовательная программа для представителей креативного бизнеса будет запущена в Москва. Как отмечает заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, столичный образовательный проект для предпринимателей «Стартап-школа МБМ» в 2021 году открывает новое направление обучения. Планируется проводить пятидневные интенсивы для представителей креативных индустрий. Курс составлен из 10 модулей, например, командообразования, бизнес-планирования, маркетинга, продаж.

Планируется, что занятия первого потока стартуют 19 апреля, претенденты на участие в проекте должны подать заявку на странице проекта до 18 апреля. Тренинги проведут в очном формате, участие в них будет бесплатным. По результатам обучения выпускникам будет выдан специальный сертификат. Тренинги состоятся в федеральном учебном центре «Русская школа управления» на Сельскохозяйственной улице, д. 17, корп. 5. Организует проект столичный проект «Малый бизнес Москвы» (МБМ), подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Как отмечает Наталья Сергунина, креативные индустрии крайне важны для экономики мегаполиса и в Москве этот сектор динамично развивается. «В нем уже работают около полмиллиона человек. Чтобы дополнительно поддержать эту сферу, мы решили запустить практико-ориентированную образовательную программу. Занятия будут идти на протяжении всего года», - сказала Наталья Сергунина.

Кроме очных семинаров, планируются и онлайн-занятия «Стартап-школы МБМ» для представителей креативных индустрий. Их расписание появится в разделе «Обучающие мероприятия» на сайте mbm.mos.ru.

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