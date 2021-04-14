Посла США Салливана предупредили о решительной реакции Кремля в случае принятия новых антироссийских санкций

12:05 Источник: Интерфакс

Кремль в среду предупредил посла США Джона Салливана о том, что Россия "решительно" отреагирует в случае принятия Вашингтоном новых антироссийских санкций, сообщили в МИД России.

"Подтверждаем эту информацию", - заявили на Смоленской площади.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Салливан приглашен в администрацию президента для встречи с помощником президента Юрием Ушаковым.