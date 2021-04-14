Британия намерена вывести почти весь свой контингент из Афганистана - The Times
12:20 14.04.2021 Источник: Газета.Ru
Газета Times узнала о том, что власти Великобритании планируют вывести с территории Афганистана почти всех своих военных.
Согласно представленным данным, контингент Британии в Афганистане составляет 750 солдат. Источник издания отметил, что без поддержки американских военных, на чьи базы и инфраструктуры опираются британцы, им придется тяжело.
Собеседник агентства добавил, что Британия может принять решение о передаче Афганистану контроля над академией в Кабуле, где расположены тренировочные базы. Газета.Ru
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