Песков не прокомментировал слова о "патриотическом характере" ограничения рейсов в Турцию
13:20 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова о том, что решение об ограничении полетов в Турцию является проявлением патриотизма. Свою позицию представитель Кремля обозначил в беседе с журналистами в среду в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее заявление сенатора Константина Косачева.
"Это личная точка зрения Косачева, Косачев имеет право на нее. Я бы не стал никак это комментировать", - сказал Песков. "Насколько отдых связан с патриотизмом и насколько санитарно-эпидемиологическая обстановка связана с патриотизмом?" - задал он встречный вопрос.
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