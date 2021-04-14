Песков не прокомментировал слова о "патриотическом характере" ограничения рейсов в Турцию

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова о том, что решение об ограничении полетов в Турцию является проявлением патриотизма. Свою позицию представитель Кремля обозначил в беседе с журналистами в среду в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее заявление сенатора Константина Косачева.

"Это личная точка зрения Косачева, Косачев имеет право на нее. Я бы не стал никак это комментировать", - сказал Песков. "Насколько отдых связан с патриотизмом и насколько санитарно-эпидемиологическая обстановка связана с патриотизмом?" - задал он встречный вопрос.