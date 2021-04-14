0
0
0
НОВОСТИ

Суд приговорил к 12,5 года колонии экс-помощника полпреда в УрФО Воробьева за госизмену

13:32 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский городской суд назначил 12,5 года колонии строгого режима бывшему помощнику полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву, признав его виновным в государственной измене. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, дело слушалось в закрытом режиме, так как в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно".

"Московский городской суд вынес приговор, которым признал виновным А. В. Воробьева в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Воробьев также лишен классного чина "действительный государственный советник РФ 3-го класса", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 14.04.2021
Песков не прокомментировал слова о "патриотическом характере" ограничения рейсов в Турцию
0
70
13:05 14.04.2021
Песков назвал деловым тон телефонного разговора Путина и Байдена 13 апреля
0
109
13:00 14.04.2021
Убивший более 50 человек в Крайстчерче попросил не называть его террористом - СМИ
0
123
12:32 14.04.2021
Россия не будет заранее ограничивать территорию военных действий, в случае конфликта на Донбассе - Затулин
0
167
12:20 14.04.2021
Британия намерена вывести почти весь свой контингент из Афганистана - The Times
0
138
12:05 14.04.2021
Посла США Салливана предупредили о решительной реакции Кремля в случае принятия новых антироссийских санкций
0
173
12:00 14.04.2021
В южных регионах России подвергаются нападению вышки сотовой связи
0
178
11:58 14.04.2021
Представителей креативных индустрий приглашают пройти курс обучения в «Стартап-школе МБМ» — Сергунина
0
159
11:32 14.04.2021
В России выявили 8 326 заразившихся коронавирусом за сутки
0
205
11:29 14.04.2021
Эксперты BCG: Москва – среди лидеров по уровню развития цифровой культуры в школе
0
211

Возврат к списку