Суд приговорил к 12,5 года колонии экс-помощника полпреда в УрФО Воробьева за госизмену

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский городской суд назначил 12,5 года колонии строгого режима бывшему помощнику полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву, признав его виновным в государственной измене. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, дело слушалось в закрытом режиме, так как в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно".

"Московский городской суд вынес приговор, которым признал виновным А. В. Воробьева в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Воробьев также лишен классного чина "действительный государственный советник РФ 3-го класса", - сказал собеседник агентства.