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НОВОСТИ

Эксперты: Сегодня цифровая грамотность и культура - неотъемлемая часть образовательного процесса в школах Москвы

14:42 14.04.2021

Москва, по мнению экспертов международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), входит в число мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой. Такой вывод сделан по результатам исследования 11 сопоставимых со столице РФ мегаполисов мира. По данным BCG, глубокая цифровизация образования в Москве обусловлена большой инфраструктурной базой и созданной цифровой средой, позволяющей вести учебный процесс. Например, с 2018 года все школы города оснащены интерактивными панелями, сетями Wi-Fi, учителя получили ноутбуки и другие технические средства. В результате Москва, наряду с Сингапуром и Таллином включена в тройку лидеров по уровню цифровой оснащенности школ.

По данным BCG, важным средством цифровизации образования столицы РФ стала «Московская электронная кола» («МЭШ»), появившаяся в 2016 году. Похожие системы успешно действуют лишь в четырех из 10 сопоставимых по масштабу городов, в частности, в Сингапуре, Торонто, Стокгольме и Лос-Анджелесе. Система позволяет школьникам получать знания в любое время в удобном месте и формате, а также обеспечивает учителя эффективными инструментами обучения и становится новой платформой для профессионального развития педагогов. Кроме того, МЭШ позволяет повысить эффективность используемых учителями образовательных ресурсов.

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