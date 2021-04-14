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На канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтре - Эрдоган

17:00 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На проектируемый канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтрё о режиме проливов. Об этом заявил в среду в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.

"У канала "Стамбул" нет никакой связи с конвенцией Монтрё. Этот канал для нас станет достижением, поможет разгрузить пролив Босфор", - цитирует президента телеканал "Хабер тюрк".

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