На канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтре - Эрдоган

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На проектируемый канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтрё о режиме проливов. Об этом заявил в среду в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.

"У канала "Стамбул" нет никакой связи с конвенцией Монтрё. Этот канал для нас станет достижением, поможет разгрузить пролив Босфор", - цитирует президента телеканал "Хабер тюрк".