0
0
75
НОВОСТИ

Шойгу рассказал, как пришлось отгонять белого медведя от места всплытия подлодки в Арктике

17:12 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал, что в одном из мест всплытия подлодок в ходе экспедиции Северного флота "Умка-2021" в Арктике пришлось отгонять белого медведя.

По его словам, на месте всплытия были поставлены специальные вешки. "Надо отдать должное, всплыли в назначенное время. Ко одной из этих вешек... докопался до нее медведь и долго ходил вокруг нее. Вынуждены были отгонять", - сообщил президент РГО перед заседанием попечительского совета.

Он отметил, что у Минобороны есть соответствующие кадры.

Поднимая тему охраны редких видов животных, Шойгу подчеркнул, что РГО продолжает проект защиты снежных барсов, который курирует президент РФ Владимир Путин. Как рассказал Шойгу, глава государства созванивался с президентами стран, где обитают эти животные, в результате двух барсов перевезли в Саяно-Шушенский заповедник.

По словам президента РГО, у барсов уже появились первые котята. "Хотя я бы так по внешнему виду их не назвал, там только хвост полтора метра у котенка. Мы рады тому, что они прижились и ареал их обитания становится шире и больше. То же самое касается белых медведей", - сказал Шойгу.

Комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021" стартовала 20 марта в районе архипелага Земля Франца- Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, и завершилась на прошлой неделе. В ходе нее впервые в истории российского Военно-морского флота было выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров, а также состоялся полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 14.04.2021
В России сформируют единый регистр со сведениями обо всем населении страны - глава Минюста
0
99
17:00 14.04.2021
На канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтре - Эрдоган
0
161
16:32 14.04.2021
Инвестиционный портфель "СберПервого" за год увеличился на 500 млрд рублей
0
189
16:32 14.04.2021
Эстонский министр пообещал не допустить перевода русских школ страны на эстонский язык
0
211
16:12 14.04.2021
Пашинян заявил, что в ходе боев в Нагорном Карабахе погибли порядка 4 тыс. военнослужащих
0
229
16:00 14.04.2021
Зюганов не подтвердил информацию о смене руководства КПРФ
0
235
15:32 14.04.2021
Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот - Путин
0
275
15:26 14.04.2021
Елена Зяббарова: IT-сектор столицы - один из самых привлекательных для инвестиций
0
213
15:12 14.04.2021
Центры подготовки диверсантов развернуты на Украине при поддержке Запада - Патрушев
0
297
15:00 14.04.2021
Путин выступит с посланием парламенту в центральном выставочном зале "Манеж" - сенатор
0
265

Возврат к списку