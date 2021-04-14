Шойгу рассказал, как пришлось отгонять белого медведя от места всплытия подлодки в Арктике

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал, что в одном из мест всплытия подлодок в ходе экспедиции Северного флота "Умка-2021" в Арктике пришлось отгонять белого медведя.

По его словам, на месте всплытия были поставлены специальные вешки. "Надо отдать должное, всплыли в назначенное время. Ко одной из этих вешек... докопался до нее медведь и долго ходил вокруг нее. Вынуждены были отгонять", - сообщил президент РГО перед заседанием попечительского совета.

Он отметил, что у Минобороны есть соответствующие кадры.

Поднимая тему охраны редких видов животных, Шойгу подчеркнул, что РГО продолжает проект защиты снежных барсов, который курирует президент РФ Владимир Путин. Как рассказал Шойгу, глава государства созванивался с президентами стран, где обитают эти животные, в результате двух барсов перевезли в Саяно-Шушенский заповедник.

По словам президента РГО, у барсов уже появились первые котята. "Хотя я бы так по внешнему виду их не назвал, там только хвост полтора метра у котенка. Мы рады тому, что они прижились и ареал их обитания становится шире и больше. То же самое касается белых медведей", - сказал Шойгу.

Комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021" стартовала 20 марта в районе архипелага Земля Франца- Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, и завершилась на прошлой неделе. В ходе нее впервые в истории российского Военно-морского флота было выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров, а также состоялся полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса.