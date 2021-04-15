США намерены ввести санкции против госдолга России - СМИ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом РФ. Об этом пишет в среду со ссылкой на источники агентство Reuters.

По его данным, о рестрикциях может быть объявлено в четверг. Как подчеркивает газета The New York Times, президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России.

В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка РФ, Министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда. По сведениям издания, ограничительные меры могут вступить в силу 14 июня. В Белом доме, Госдепе и Минфине США на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию пока не ответили.