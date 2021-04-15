По сообщениям турецких СМИ США отозвали запрос на прохождение Босфора двух своих эсминцев

09:05 Источник: Эхо Москвы

Турецкие СМИ сообщают, что США отозвали запрос на прохождение Босфора двух своих эсминцев. О намерении США в середине апреля направить в Чёрное море сразу два военных корабля «Рузвельт» и «Дональд Кук» сообщалось несколько дней назад. На фоне роста напряжённости на российско-украинской границе американские боевые корабли должны были продемонстрировать поддержку Украины со стороны США и их союзников. С чем связано изменение планов США, не уточняется. Официальных комментариев американской стороны пока не поступало. Эхо Москвы