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НОВОСТИ

По сообщениям турецких СМИ США отозвали запрос на прохождение Босфора двух своих эсминцев

09:05 15.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Турецкие СМИ сообщают, что США отозвали запрос на прохождение Босфора двух своих эсминцев. О намерении США в середине апреля направить в Чёрное море сразу два военных корабля «Рузвельт» и «Дональд Кук» сообщалось несколько дней назад. На фоне роста напряжённости на российско-украинской границе американские боевые корабли должны были продемонстрировать поддержку Украины со стороны США и их союзников. С чем связано изменение планов США, не уточняется. Официальных комментариев американской стороны пока не поступало.  Эхо Москвы

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