Навальный подает в суд на колонию из-за вырезанной в газете статьи

09:20 Источник: Эхо Москвы

Алексей Навальный подает в суд на колонию в Покрове из-за вырезанной в газете статьи. Навальному прислали в колонию газету, которая вышла 5 апреля, но администрация несколько дней не передавала ее политику. Когда же он получил номер, оказалось, что в материале вырезана половина страницы с материалом о нем. Представители Навального отметили, что сотрудники ФСИН могут читать только переписку, а «периодические издания цензуре вообще не подлежат». Ранее Алексей Навальный подал в суд на администрацию ИК-2 в Покрове из-за того, что ему запрещают читать Коран. Эхо Москвы