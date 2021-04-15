Навальный подает в суд на колонию из-за вырезанной в газете статьи
09:20 15.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Алексей Навальный подает в суд на колонию в Покрове из-за вырезанной в газете статьи. Навальному прислали в колонию газету, которая вышла 5 апреля, но администрация несколько дней не передавала ее политику. Когда же он получил номер, оказалось, что в материале вырезана половина страницы с материалом о нем. Представители Навального отметили, что сотрудники ФСИН могут читать только переписку, а «периодические издания цензуре вообще не подлежат». Ранее Алексей Навальный подал в суд на администрацию ИК-2 в Покрове из-за того, что ему запрещают читать Коран. Эхо Москвы
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