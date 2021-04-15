Вероятные новые санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможные санкции США в отношении РФ не поспособствуют подготовке встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"То, что обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече - это однозначно", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.