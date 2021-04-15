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Кабмин вводит возможность выдачи вторых "дальневосточных гектаров" - Мишустин

13:20 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России даст возможность предоставления второго "дальневосточного гектара" тем, кто успешно освоил первый. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"Правительство расширит возможности программы "дальневосточного гектара", - рассказал он. - Если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли".

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