Кабмин вводит возможность выдачи вторых "дальневосточных гектаров" - Мишустин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России даст возможность предоставления второго "дальневосточного гектара" тем, кто успешно освоил первый. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"Правительство расширит возможности программы "дальневосточного гектара", - рассказал он. - Если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли".